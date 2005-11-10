Retroscena Palladino, perché non è rimasto a Bergamo? C'entra il Napoli (ma non solo)

Sette partite, cinque vittorie, un pareggio e una sconfitta contro l'Inter, la più forte d'Italia. Il Bologna ha ripreso a correre grazie all'approdo di Raffaele Palladino, scelta presa dopo qualche giornata di estrema difficoltà con Domenico Tedesco. La possibilità di sognare un'altra stagione da protagonista è concreta grazie all'allenatore napoletano che anche un anno fa era riuscito a rivoltare come un calzino l'Atalanta del post Juric, almeno fino all'ultimo sprint.

Perché non è rimasto a Bergamo?

La domanda sorge spontanea, considerando i risultati e la qualificazione in Conference nonostante un inizio balbettante. Palladino, dopo la vittoria con il Borussia Dortmund, era considerato come il futuro. La tempistica però è un'altra: uno a sei in casa contro il Bayern di Monaco e decisione di continuare con lui fino al 2029. Il triennale che è stato poi offerto a Sarri, insomma. In quel momento il tecnico ha preso del tempo per pensarci, mentre l'idea era arrivare subito alla fumata bianca.

La verità è che c'erano diverse possibilità aperte. In particolare il Napoli, con Antonio Conte verso l'addio annunciato. Palladino, con Italiano, era un nome forte. Poteva anche esserci un'opportunità Milan. Il contratto con l'Atalanta scadeva nel 2027 e non aveva troppa fretta di firmarne un altro.

Ripensamenti

L'Atalanta non ha reagito bene all'intenzione di prendere tempo, sentendosi una soluzione di ripiego. Lì i rapporti si sono incrinati abbastanza rapidamente, con l'idea di ripartire un progetto totalmente diverso rispetto a quello precedente. Palladino è poi tornato sui suoi passi, rendendosi disponibile ad accettare il contratto precedente, proponendo anche di accorciarlo al 2028. L'Atalanta intanto è peggiorata in campionato e non è riuscita a raggiungere la finale di Coppa Italia, proprio contro Sarri. I rapporti, oramai incrinati, sono arrivati all'interruzione. Forse per Palladino è andata bene anche così.