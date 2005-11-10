Braglia: "Como, altra lezione dopo Frosinone. Non è ancora pronto"

L'ex portiere Simone Braglia è intervenuto ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà. Ed ha parlato del Como: "Più che pancia piena per l'Europa, credo abbia preso una bella lezione. E' un po' come la partita di Frosinone, è una squadra giovane e non ancora pronta per certi traguardi. Ha qualità innumerevoli e farà un grande campionato però. Ho visto un'altra squadra che è pericolosa per lo Scudetto ed è il Milan. L'ho visto a Genova, è uscita l'identità del Milan che non si è vista in passato, la voglia di lottare nelle difficoltà".

E' più credibile la Juve o il Napoli per la rincorsa al quarto posto?

"Non c'è equilibrio sul Napoli. Credo che Allegri che veda da lontano la Champions. Ha tante squadre davanti e tanti punti da recuperare. E certi problemi non sono risolti ancora, nonostante ci sia poi il mercato di gennaio. Non spariscono di colpo i problemi di spogliatoio".

Come ha visto la Lazio?

"E' sempre una squadra temibile, poteva anche vincere. Il Napoli ha fatto un ottimo secondo tempo. Ad oggi il campionato del Napoli è un fallimento".

Roma unica seria candidata per il titolo insieme all'Inter?

"Roma e Inter sono avanti in questo momento. E davanti c'è ancora spazio. La Roma non deve mollare la Champions però.