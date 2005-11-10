Il Torino rischia di arrivare ammaccato al match di sabato prossimo contro la Lazio. Il ko di Napoli ha portato in dote anche problemi fisici per Ardian Ismajli e Rafik Belghali: il difensore sicuramente salterà Lazio, Genoa e Inter, mentre l'esterno verrà gestito giorno per giorno con lavoro personalizzato e punterà a esserci già per la sfida alla capolista della Serie A.

I dettagli

Secondo quanto raccolto da TMW, per Ismajli si tratta di una distrazione di basso grado agli adduttori della coscia sinistra, oltre che di una frattura alla mano destra, che probabilmente comporterà un intervento chirurgico. Belghali invece ha un'infiammazione al ginocchio ed è difficile stabilire con esattezza l'entità dell'infortunio. Presto ci saranno delle novità.