Devyne Rensch sembrava vicinissimo a rientrare in gruppo, ma invece la sua presenza contro il PSG è ancora incerta. Secondo quanto riportato da Il Romanista, l'esterno della Roma si è fermato nuovamente per un problema al flessore della gamba sinistra e di conseguenza è fortemente a rischio per il match di mercoledì. Non sono ancora chiari i tempi di recupero, ma l'olandese sarà ancora ai box per un po'.

Era già infortunato

Rensch aveva riportato una lesione di primo grado all'adduttore lungo destro contro il Manchester United, aveva lavorato duramente durante la sosta e stava per essere considerato arruolabile da Gian Piero Gasperini a tutti gli effetti. Lo staff medico giallorosso è stato colto un po' di sorpresa e dovrà capire come evitare anche ricadute nella riabilitazione.