Roma, Gasperini lancia Gollini: "Con me arrivò in Nazionale, deve avere la fiducia di tutti"
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 14:30Serie A
autore Giacomo Iacobellis
10.10.2026 14:30Serie A
Sarà proprio Gollini a sostituire l'infortunato Svilar tra i pali della Roma: il serbo ha una frattura al dito e dovrà fermarsi almeno un mese.
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Sarà Pierluigi Gollini a sostituire Svilar tra i pali della Roma contro il Como e anche nelle partite successive. A confermarlo, in conferenza stampa, è stato mister Gian Piero Gasperini in persona. Di seguito la risposta del tecnico giallorosso.
La risposta di Gasperini su Gollini
Ha parlato con Gollini? Come si allena un giocatore fermo da tanto?
"Gollini è un giocatore che ha giocato con continuità soltanto con me. Sicuramente, è un ottimo secondo e ora ha la possibilità di giocare. Con me era arrivato in Nazionale quindi ha valore. Si è allenato sempre bene, deve avere la fiducia di tutti. Adesso avrà continuità".
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