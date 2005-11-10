Padova, Calabro: "Artistico verso il rientro dal 1°. A Carrara percorso straordinario"

Il tecnico del Padova Antonio Calabro ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro quella Carrarese dove ha scritto pagine importanti della storia, sottolineando in avvio di non sentire un’emozione particolare: “L’emozione è la solita di tutte le partite perché ci sono punti importanti in palio, ma è inutile nascondere che mi farà piacere rivedere persone con cui ho condiviso un percorso straordinario. - prosegue il mister biancoscudato come riporta Trivenetogoal.it - Per quanto riguarda la partita ci sono sempre incognite quando si cambia un allenatore, ma so di cosa sono capaci i giocatori che sono rimasti dallo scorso anno, sicuramente questo conferma il fatto che sarà una partita difficile per le qualità che hanno”.

Sulla situazione in casa Padova

L’allenatore fa poi il punto sulla situazione in casa veneta: “Il gruppo sta bene, ho tutti a disposizione tranne Carissoni e Zanimacchia, mentre Artistico è convocato e non vedo l’ora di rivederlo in campo dall'inizio. Questo momento si sta avvicinando. - prosegue Calabaro - Ho fiducia nel gruppo che mi consente a seconda della partita di fare determinate scelte, mi fa piacere che anche chi ha giocato meno e i più giovani abbiamo fatto bella figura a Palermo di fronte a più di 30 mila persone, a conferma del progetto del Padova nel dare fiducia a tutti, avendo a disposizione 23/24 giocatori posso fare scelte a seconda della gara, sia nella formazione iniziale sia a partita in corso”.

Su Pagliuca in panchina a Carrara

Calabro infine parla dell’arrivo di Pagliuca in panchina a Carrara dopo l’esonero di Cioffi: “Guido è un allenatore bravo, dà un impronta alle sue squadre, vorrà cambiare qualcosa sia in difesa che in attacco in quello che è stato la Carrarese finora, l’incognita sarà sulla formazione e non su quello che darà alla squadra”.