Gattuso su Pellegrini: "Per me non è fuori rosa, sta alla società decidere se reintregrarlo"

Mister Gennaro Gattuso, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Monza, ha risposto anche a una domanda sull'esclusione di Luca Pellegrini dalla lista della Serie A e la possibile ricerca di svincolati. Di seguito le dichiarazioni del tecnico della Lazio sul laterale classe 1999.

Il pensiero di Gattuso su Pellegrini

Qual è la situazione di Pellegrini?

"Su Pellegrini è semplice, io parlo non solo con lui ma con tutti i giocatori. Luca sa le dinamiche societarie, questa è una roba societaria e vediamo cosa succederà. La società sa il mio pensiero, fin quando i giocatori sono qua vanno trattati bene e da professionisti. L'ho messo in campo nelle amichevoli, si allena con la squadra, quando è stato infortunato si è curato e si è sempre messo a disposizione, non è mai stato fuori rosa. Sta alla società decidere se integrarlo o meno".

Lei cosa ha chiesto alla società su Pellegrini? Non sapendo se sarà bloccato il mercato, ha parlato anche del mercato svincolati?

"La società sa quello che penso. Noi abbiamo due posti ancora da inserire in lista e la società sa cosa penso, questa non è una roba mia ma della società. Io parlo tutti i giorni con il direttore sportivo, con il presidente invece si parla poco di calcio. Dobbiamo capire a livello umano e calcistico i tanti aspetti che vanno valutati. Questo è un gruppo che lavora e sta bene, bisogna essere molto bravi a non commettere errori, credo fortemente in questo. Dipende cosa ci offrirà il mercato e cosa si può fare, l'importante è non sbagliare nulla a livello umano".