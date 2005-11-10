Gasperini non chiude la porta per tornare a Bergamo. E voleva già tornare in estate

"Mi manca tutto, di Bergamo". Nella sua intervista di ieri, Gian Piero Gasperini ha parlato della nostalgia del club e della città. Con l'Atalanta, dal 2016 al 2025, si è qualificato cinque volte alla Champions, tre all'Europa Legue - vincendone una - e giocando tre finali di Coppa Italia, perdendole tutte: due volte contro la Juventus e una contro la Lazio.

Nostalgia canaglia

In realtà, da ambienti vicini al tecnico, si parlava già di una voglia di ritornare in Lombardia nello scorso maggio, ai tempi della querelle con Claudio Ranieri. Anche dopo, a dir la verità, ma è chiaro che a quel punto la Roma aveva puntato su di lui per cercare di ritornare in Champions e vincere qualcosa. Sarà difficile: i rapporti con Pagliuca non sono mai stati entusiastici, mentre con i Percassi procedevano a ondate. Ovviamente non con Antonio, che lo ha sempre considerato il suo allenatore e non aveva intenzione di vederlo salutare.

Le altre parole di Gasperini

“Bergamo è stata la tappa più lunga e intensa della mia esistenza da girovago del pallone. Non ho rimpianti, ma provo una profonda nostalgia per una comunità dove mi ero integrato perfettamente. Non a caso ci torno spesso. Roma? È una realtà completamente diversa, ovviamente. Il problema più grosso è la sua cucina. Devo stare attento alla carbonara, sto ingrassando troppo”.