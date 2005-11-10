Gasperini lo sa: "Se fai bene a Roma c'è un risalto maggiore che a Bergamo"

L'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti a margine del Charity Event 2006 di Stelle nello Sport. Fra le sue sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com anche alcune considerazioni su come sta andando l'avventura in giallorosso. Dopo aver ricordato quanto fatto a Bergamo e a Genova, ha riconosciuto: "Roma partita forte con me? Sì, una storia più breve, di un anno e mezzo, però anche questa meravigliosa, speriamo di continuare su questa strada. Chiaro che Roma ha numeri molto più grandi: se riesci a fare bene in una città come Roma il risalto è ancora maggiore".

Siete a due punti dalla Lazio: si aspettava un derby per lo scudetto?

"Sicuramente è una sorpresa un po' per tutti, ma anche un valore e riconoscimento per la città, che è una città straordinaria con un grande entusiasmo per il calcio. La Roma ha sempre lo stadio pieno, la Lazio magari ha altri problemi, ma in questa città si vive il calcio con un entusiasmo incredibile".

Il gruppo della Roma è forte: se l'aspettava una squadra già così pronta?

"Sono alcuni mesi che riusciamo ad essere competitivi. In Italia siamo riusciti a crescere, siamo partiti bene anche l'anno scorso. L'anno scorso il girone di ritorno è stato di livello, quest'anno è ancora presto, undici partite non sono molte, ma sono significative per il comportamento della squadra. L'ambiente ci dà grande benzina per fare bene".

Qual è l'ambizione di Gasperini per il futuro? Lo scudetto lo nominiamo noi...

"L'ambizione mia è di guardare sempre avanti, poi ogni tanto, come stasera, ti volti indietro ed è piacevole ricevere riconoscimenti. Ora ne approfittiamo un attimo con la sosta, poi però dopo l'indirizzo è quello di continuare sulla strada intrapresa".