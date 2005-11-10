Il centrocampista della Juventus, Weston McKennie, torna a parlare e lo fa per chiarire la propria posizione sul futuro in bianconero, pochi giorni dopo in cui sono circolate in Italia delle sue dichiarazioni che sembravano ipotizzare un'apertura al Manchester United, dove si è accasato il suo ormai ex commissario tecnico Mauricio Pochettino.

La spiegazione di McKennie sul suo futuro

Queste sono state le parole di McKennie sul suo futuro, raccolte dall'emittente statunitense 90WCPO dopo la gara vinta dagli Stati Uniti nella notte italiana, contro Haiti (per 2-0): "Sono felice alla Juventus e sono felice di restare. È per questo che ho rinnovato il contratto e non vedo l'ora di trascorrere molti altri anni qui", ha detto.

Poi ancora, McKennie ha aggiunto: "Sono un giocatore della Juventus e c'è stato un fraintendimento su quello che ho detto, con le traduzioni e tutto il resto, che ovviamente mi si sono ritorte contro. Non so perché, immagino che qualcosa sia andato perso nella traduzione".

Cosa aveva detto McKennie sul Manchester United

Nei giorni scorsi, McKennie aveva spiegato che le voci di mercato che lo riguardano fossero da associare al fatto che, con Pochettino in panchina, sia immediato accostare giocatori americani al club inglese: "Ci sono e ci saranno voci, è normale con l’arrivo di mister Pochettino. Non si sa mai cosa succede e cosa vogliono fare gli allenatori. Ma da ora in avanti ci saranno tanti accostamenti al Manchester United per noi americani…”, aveva detto in conferenza stampa. Proprio quel "non si sa mai" evidentemente è stata la parte fraintesa da molti.