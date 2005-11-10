Anche l'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, è presente all'Inalpi Arena a Torino per assistere alla sfida di Flavio Cobolli contro Frances Tiafoe nella quarta giornata delle ATP Finals 2026. Prima dell'inizio della sfida Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sua passione per il tennis.

Un anno era qua per la sfida in finale di Sinner contro Alcaraz, poi Sinner è venuto anche a seguire un allenamento della Juve. Oggi tocca a Cobolli.

"Intanto devo dire Sinner diventa un'assenza ingombrantissima stasera, anche per chi come me non si intende di tennis, ma che ha subito l'impressione di che tipo di campione sia, sia come uomo che come professionista".

Sinner ha spinto anche Cobolli e gli altri che stanno venendo fuori?

"Sì, Sinner ha dato energia per tutti quelli che stanno venendo fuori e che lo insidiano per essere competitivi ad alto livello. Cobolli è un calciatore mancato, era a Trigoria ad allenarsi, io me lo ricordo e so che ha partecipato a questi allenamenti per diventare un calciatore, è uno portato per qualsiasi sport, atleta nato. Ci gustiamo una partita dentro un palazzetto bellissimo, ogni volta che sono venuto qui ho assistito a grandi partite, buona fortuna a Cobolli".