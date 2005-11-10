Sosta grigia per il Sassuolo: pochi squilli dalle Nazionali, si salva solo 'capitan' LipaniFocus TMW
Simone Lorini
Momento di difficoltà per il Sassuolo che si riflette anche sui convocati, che non brillano durante la sosta per le Nazionali, l'ultima del 2026. Per i neroverdi 62 minuti in campo di Sebastiano Esposito, mentre Caleta-Car e Muric disputano 90 minuti con Croazia e Kosovo. Il neroverde più utilizzato è Luca Lipani, capitano dell'Under 21 che Baldini tiene in campo praticamente sempre contro Belgio e Francia.
Vasilije Adzic torna in Italia dopo 100 minuti con il Montenegro, mentre neanche con la Scozia Bowie riesce a dare uno scossone al proprio campionato: 32 minuti il magro bottino delle sue due sfide contro Macedonia del Nord e Svizzera (0-4 il risultato per gli elvetici, ndr).
SASSUOLO (8 convocati)
Sebastiano Esposito (Italia) - 62 minuti
Duje Caleta-Car (Croazia) - 90 minuti
Ibrahim Sulemana (Ghana) - 105 minuti
Arijanet Muric (Kosovo) - 90 minuti
Vasilije Adzic (Montenegro) - 102 minuti
Kieron Bowie (Scozia) - 32 minuti
Luca Lipani (Italia Under 21) - 176 minuti
Darryl Bakola (Francia Under 20)