Costacurta sul Napoli: "Bella vittoria in una gara trappola. Ha creato tanto"

Ospite degli studi di SkySport, Alessandro Costacurta ha analizzato il doppio successo in Champions League del Napoli contro il Bodo/Glimt per 4-3:

"Credo che in Europa ci siano dei momenti dove devi soffrire. Il Napoli prendendo tre gol è stata difficile, ma quando vinci creando così tanto penso sia una bella vittoria. Questa gara era una trappola".