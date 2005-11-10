Costacurta sul Napoli: "Bella vittoria in una gara trappola. Ha creato tanto"
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Luca Bargellini
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20.10.2026 23:23Serie A
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Ospite degli studi di SkySport, Alessandro Costacurta ha analizzato il doppio successo in Champions League del Napoli contro il Bodo/Glimt per 4-3:
"Credo che in Europa ci siano dei momenti dove devi soffrire. Il Napoli prendendo tre gol è stata difficile, ma quando vinci creando così tanto penso sia una bella vittoria. Questa gara era una trappola".
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