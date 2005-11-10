Burnley, la prima scelta di Diego Lopez può essere Celestini: contatti per il nuovo allenatore

Il Burnley punta a chiudere l'accordo per affidare la panchina a Fabio Celestini, con l'obiettivo di definire l'incarico tra oggi e domani. A confermarlo è l'indiscrezione originariamente lanciata da The Athletic e successivamente riscontrata da diverse fonti vicine alle trattative, che delineano una fumata bianca imminente per il sodalizio inglese.

Nonostante il forte e costante interesse da parte del Getafe — da tempo molto attento alla situazione del tecnico elvetico —, a fare la differenza è stato il progetto tecnico e sportivo presentato dal club inglese, che ha convinto definitivamente l'allenatore ad accettare la proposta. A facilitare ulteriormente l'operazione sono stati i solidi rapporti interpersonali: esiste infatti un'eccellente intesa tra lo stesso Celestini, Diego López e il presidente Alan Pace, elementi chiave che hanno spianato la strada verso l'approdo sulla panchina del Burnley.