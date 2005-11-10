Burnley, la prima mossa dell'ex Genoa Diego Lopez: Celestini nuovo allenatore

È arrivata la prima decisione di Diego Lopez al Burnley: l'ex Genoa ha scelto Fabio Celestini come nuovo allenatore. La società ha ufficializzato la nomina del tecnico svizzero, puntando su un profilo con esperienza internazionale e una carriera caratterizzata da diversi successi.

Celestini, i successi con Basilea e CSKA Mosca

Celestini arriva al Burnley dopo aver guidato il Basilea nell'ottobre 2023, in un momento complicato per la squadra. Nel giro di 18 mesi è riuscito a conquistare una doppietta nazionale, vincendo il campionato svizzero per la prima volta in otto anni e la Coppa di Svizzera.

Più recentemente ha allenato il CSKA Mosca, con cui ha conquistato la Supercoppa di Russia. Nel suo percorso figurano anche la promozione con il Lausanne-Sport e la Coppa di Svizzera vinta alla guida del Lucerna.

Da calciatore, Celestini ha collezionato 35 presenze con la nazionale svizzera, partecipando anche agli Europei del 2004. Nel corso della sua carriera ha giocato per dieci anni in Francia e Spagna, vestendo tra le altre le maglie di Olympique Marsiglia, Levante e Getafe.

Celestini: "Burnley ha un grande potenziale"

Il nuovo allenatore ha espresso entusiasmo per la sfida che lo attende, sottolineando la qualità della rosa e le ambizioni dei tifosi.

"Guardo al Burnley e vedo un club con un grande potenziale e giocatori di qualità, che possono aiutarci a raggiungere gli obiettivi dei nostri tifosi. Conosco la situazione in cui ci troviamo e l'ho già vissuta in passato. I nostri sostenitori meritano di vedere una squadra che giochi con convinzione fin dal primo minuto".

Anche Diego Lopez ha spiegato le ragioni della scelta, evidenziando la determinazione mostrata dal tecnico nel voler accettare l'incarico.

"Fabio porta la passione, l'esperienza e le conoscenze che cercavamo. Ha dimostrato una determinazione e una convinzione straordinarie nel venire al Burnley. Vogliamo persone che desiderino davvero essere qui e aiutare il club a crescere. Fabio ne è un esempio concreto".

Debutto contro il Portsmouth

Celestini siederà per la prima volta in panchina sabato 31 ottobre, quando il Burnley affronterà il Portsmouth a Turf Moor. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 15 locali. Per il tecnico svizzero sarà l'occasione di iniziare la nuova avventura e provare a dare subito una svolta alla stagione della squadra inglese.