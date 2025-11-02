Vieira esonerato, il Genoa ufficializza Diego Lopez e avvia il casting per il nuovo tecnico

Il Genoa questo sabato ha ufficializzato l’arrivo di Diego Lopez come nuovo Chief of Football. Classe 1989, Lopez vanta un curriculum costruito in ruoli di direttore sportivo, capo-scouting e osservatore in club come Monaco, Lilla, Excelsior Mouscron, Bordeaux e Lens. "Confidiamo nelle sue prerogative, sia umane che professionali", hanno dichiarato il presidente Dan Sucu e il CEO Andres Blazquez, "per dare impulso alle strategie nell’area sportiva e ottimizzare i piani operativi, in conformità alla sua visione e alle sue competenze". Il neo dirigente, a sua volta, ha ringraziato così il Grifone per la fiducia: "È un onore lavorare per un club di grandi tradizioni, con una grande tifoseria. Ambizione sportiva e identità devono caratterizzare il nostro percorso" (leggi qui la scheda di TMW su Diego Lopez).

Tra i primi compiti di Lopez ci sarà la scelta del nuovo allenatore, dopo l'esonero di mister Patrick Vieira. L’ex centrocampista di Juventus e Inter era in bilico già dopo la sconfitta interna contro la Cremonese e, nonostante i colloqui con il nuovo ds, la società ha deciso di cambiare guida tecnica per tentare di risalire fin da subito dall’ultimo posto in classifica.

In attesa di un nuovo condottiero, la squadra ha già ripreso gli allenamenti al centro sportivo di Pegli sotto la guida ad interim di Roberto Murgita e Domenico Criscito. Tra i candidati per la panchina rossoblù, due nomi sembrano in pole position: Paolo Vanoli e Roberto D’Aversa. Il Genoa resta prudente, ma nelle prossime ore si potrebbero concretizzare le decisioni definitive, con l’obiettivo di ridare slancio alla stagione rossoblù già lunedì al Mapei contro il Sassuolo.