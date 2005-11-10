17.30 - Rafa Obrador parla in conferenza stampa al termine di Sassuolo-Genoa, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A. TMW seguirà dal Mapei Stadium l'intervento del calciatore neroverde, riportando in diretta le sue dichiarazioni sulla prestazione, sul risultato e sugli episodi principali del match.

17.36 - Inizia la conferenza.

Hai visto qualcosa di diverso o i problemi sono gli stessi?

"Diamo sempre tutto, abbiamo continuato a dare tutto anche in questa partita ma è difficile in una settimana cambiare così tanto ma continuiamo a lavorare in settimana per fare punti".

Hai ritrovato D'Aversa che avevi avuto a Torino. Può essere un vantaggio? Il passaggio dalla difesa a 4 a 3 ti può valorizzare?

"Conoscevo già il mister perché abbiamo fatto una buona seconda parte di stagione insieme a Torino. Quando è venuto mi ha parlato, ci siamo confrontati, come è normale. Difesa a 4 o a 3? Il cambio è arrivato perché abbiamo avuto dei problemi difensivi ma non conta il modulo, conta riuscire a fare risultati".

Come ti stai trovando a Sassuolo? Cosa ti aspetti da questa stagione?

"Sono arrivato al Sassuolo e in Serie A per crescere in maniera individuale, il Sassuolo è un club che fa crescere giocatori. Condivido lo spogliatoio con giocatori che hanno qualità, e lavoreremo per cambiare marcia".

Vi siete dati una spiegazione di questo momento? Avevate iniziato benissimo la stagione, ora avete avuto un crollo inspiegabile...

"Abbiamo avuto un buon inizio di stagione, si è creata una situazione negativa ed è difficile uscire da questo periodo difficile. Noi nello spogliatoio cerchiamo di animarci, i più veterani ci provano ma la cosa importante è che siamo una famiglia e cercheremo di tirarci su".

17.42 - Termina la conferenza.