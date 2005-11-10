Sassuolo-Genoa 0-2: il tabellino della gara
Ivan Cardia
Ecco di seguito il tabellino della partita
Sassuolo (3-4-3) Muric; Walukiewicz, Idzes, Candé (1' s.t. Sulemana); Van Der Brempt (34' s.t. Cinquegrano), Matic (34' s.t. Dominguez), Thorstvedt, Obrador (40' s.t. Doig); Berardi, Esposito (1' s.t. Bowie), Laurienté. (80 Turati, 12 Satalino, 15 Caleta-Car, 8 Ghion, 35 Lipani, 26 Odenthal, 70 Pieragnolo, 77 Pierini, 19 Skjellerup). Allenatore: D'Aversa.
Genoa (3-4-2-1) Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Traoré (37' s.t. Wiafe), Amorim (18' s.t. Frendrup), Ellertsson; Baldanzi (18' s.t. Vitinha), Messias (29' s.t. Meichtry); Osmajic (37' s.t. Colombo).( 39 Sommariva, 99 Stolz 16 Drameh, 92 El Shaarawy, 2 Miraj, 34 Otoa, 31 Puzcka, 20 Sabelli, 97 Sow, 76 Venturino). Allenatore: De Rossi.
Arbitro: Ferrieri Caputi.
Marcatori: Osmajic (G) al 26'e al 38' p.t.
Ammoniti: Thorstvedt (S) per gioco scorretto.