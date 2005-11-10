Genoa, De Rossi non vuole cali di tensione dopo la Juve: non sottovalutare il Lecce

L'entusiasmo nei tifosi è ancora tanto. Il successo contro la Juventus ha scaldato molto la piazza sia per come arrivato, con una prestazione molto positiva di tutti gli interpreti in campo, sia perché al "Ferraris" è caduta una big del nostro campionato. A richiamare tutti all'ordine ci pensa mister Daniele De Rossi che vuole giustamente mantenere i piedi per terra e proseguire nel percorso di crescita della squadra. Del resto domani alle 18 ci sarà uno scontro diretto in uno stadio molto difficile come il Via del Mare di Lecce dove il tifo è molto caldo e la squadra di Di Francesco nasconde delle insidie.

Vietato sottovalutare il Lecce

Concentrazione massima dunque nella squadra che sta lavorando a Pegli per preparare la terza partita in una settimana. Forse la più difficile. "Abbiamo messo un pochino a posto le cose - ha dichiarato ieri in conferenza stampa il tecnico - ripreso un po’ una direzione di prestazioni, atmosfera e punti un po’ più consona. Questo non ci farà sentire sazi, questi giocatori sanno tenere la barra dritta e non ho dubbi. Affronteremo una squadra che sta lì con noi, quindi sarà delicatissima. Ma non credo ci sia il rischio che potremmo sottovalutarla".

Le condizioni di Ellertsson

Ultimo allenamento oggi prima della partenza per il Salento con Mikael Ellertsson che verrà costantemente monitorato dopo il problema alla caviglia al termine del primo tempo contro i bianconeri: "Non è niente di grave, perché diceva che già sentiva meno dolore, quindi non è una cosa che lo porterà fuori dai campi per tanto tempo. Vediamo: lo porteremo in campo, oggi farà poco, domani farà un po’ di più, capiremo un po’ come sta, ma c’è poco tempo".