Frosinone, Alvini: "Preoccupati per le condizioni di Raimondo. Facciamo gli scongiuri"

Massimiliano Alvini, tecnico del Frosinone, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Torino allo Stirpe, partendo da una sorta di ringraziamento per tutti i suoi giocatori: “Non puoi non abbracciare la squadra dopo una prestazione del genere, dopo questa vittoria, dopo quello che ha messo in campo oggi contro un avversario importante e forte. Quando una squadra ti dà queste risposte, tu allenatore sei felice. Quindi ho voluto abbracciare tutti”.

È la quinta vittoria qui allo Stirpe, dove c'è un'energia pazzesca. Ma ancora più incredibile è la classifica: 20 punti in dieci giornate. Quanto è felice dentro?

“Felice. Non so se poi riesci a goderti tutte queste cose. Tu allenatore non penso che te le goda sempre. Sei contento, sei felice per il tuo staff, per il pubblico, per i calciatori, per la società e per la proprietà americana, che oggi è qui con il presidente. Sei felice per tutto questo. Poi però tu allenatore fai fatica a staccare. Tu hai avuto Antonio a Napoli, sai cosa significa. Fai fatica a staccare. Quindi sei felice, sì, però c'è sempre la corrente accesa”.

La classifica in questo momento è straordinaria. Dirà che non dovete guardarla, però sembrate senza limiti ed è difficile definire una prospettiva. Qual è il suo pensiero, visto da dentro?

“La vittoria di oggi è bellissima, perché battere il Torino dopo aver vinto giovedì è tanta roba. Ma c'è stata anche la partita di domenica a Bergamo. Quindi esci da una settimana con sette punti, considerando anche l'Atalanta. È tanta roba da questo punto di vista. La classifica è estremamente positiva, ma tu rimani con i piedi per terra. Lavori per raggiungere il prima possibile l'obiettivo. Questo. Non puoi pensare a qualcosa di diverso, anche perché se lo fai forse lavori in maniera diversa. Intanto bisogna continuare a lavorare forte e fare in modo che la squadra trasferisca tutto questo in campo. Altre cose no”.

Una questione che forse la preoccupa è l'infortunio di Raimondo, dopo un intervento duro. Come sta? La caviglia sembra molto dolorante.

“Siamo preoccupati, però non possiamo fare una diagnosi adesso. Domani farà gli esami strumentali. Speriamo che non sia nulla, anche per lui, per tutti, per il calcio italiano e per noi. Speriamo che non sia una cosa grave. Facciamo gli scongiuri”.

Per chiudere, un'altra cosa che le ho sentito dire riguarda Calvani. Ha detto che il Calvani di oggi lo metterebbe in Nazionale e non lo toglierebbe più.

“Come quella della squadra, è stata una prestazione di spessore, di grande spessore. Gabriele è un giocatore eccezionale, ho la fortuna e il piacere di allenarlo. Oggi ha fatto una partita straordinaria su Simeone, su Adams. Ha fatto una partita forte. Ma come lui tutta la squadra. È un piacere per me allenarlo. Io do merito ai calciatori, come ho detto prima. Sicuramente oggi la sua è stata una prestazione di spessore alto, una prestazione eccellente”.