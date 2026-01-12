Brooke Norton-Cuffy, ci sarà un nuovo step di carriera. Ma non è detto che sia ora

Brooke Norton-Cuffy in quest'inverno sembra la bella di Siviglia. A tutti piace, ma per ora nessuno ha intenzione di prenderlo, almeno per i soldi chiesti dal Genoa nel corso di questa finestra di mercato. Valutazione da 15 milioni di euro, con Juventus e Inter che si sono informate, oltre a un Napoli che potrebbe muovere una volta ceduto Mazzocchi. L'inglese però continua a rimanere in rossoblù, senza offerte concrete finora.

Lo stesso Norton-Cuffy, nei mesi scorsi, ha parlato della scelta di venire in Italia. "Volevo venire qui, giocare e sperimentare un nuovo stile di calcio, conoscere una nuova cultura e uscire da quella che definirei la mia zona di comfort, perché avrei potuto tranquillamente rimanere in Inghilterra e giocare per una squadra inglese. Ma mi sono detto: 'Voglio provare la sfida all'estero. Voglio imparare una nuova cultura'. Il campionato italiano è noto per le sue capacità difensive, la sua struttura, il suo stile di gioco. Quindi ho detto: 'Voglio venire e migliorare il mio lato difensivo, ma anche mostrare cosa posso fare in futuro e portare il mio stile in questo campionato'".

Sicuramente ci sarà un nuovo step, un miglioramento, anche se non dato sapere se già ora oppure in estate. Oggi Brooke Norton-Cuffy compie 22 anni.