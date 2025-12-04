Il Genoa saluta la Coppa Italia, Il Secolo XIX: "Il 4-0 dall'Atalanta preoccupa"

Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su Il Secolo XIX, dedicando uno spazio ad una delle due formazioni genovesi. Si tratta del Genoa, reduce da un pomeriggio amaro. Ecco il titolo sulla formazione rossoblù, presente oggi sul quotidiano e più nello specifico in taglio basso: "Genoa saluta la Coppa Italia. Il 4-0 dall'Atalanta preoccupa".

De Rossi nel post partita: "Mi sono piaciuti molto i ragazzi nel primo tempo: ci sono delle letture dove dobbiamo lavorare, considerando anche che poi è venuta fuori l'Atalanta. Ha pesato molto l'espulsione ed è chiaro che diventa tutto più difficile. Serviva l'intensità giusta, ma dall'altra parte bisognava far rifiatare qualcuno: non abbiamo sottovalutato la partita. Giocare in 10 contro l'Atalanta diventa sempre difficile, anche nell'analisi dei singoli: ora riguarderò la partita per capire dove il Genoa ha sbagliato".