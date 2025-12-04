Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, giovedì 4 dicembre
TUTTO mercato WEB
Gli ottavi di finale di Coppa Italia sono uno dei temi principali delle prime pagine di oggi, giovedì 4 dicembre. Alla Juventus, che martedì ha battuto l'Udinese, si aggiungono Atalanta, Napoli e Inter tra le squadre qualificate per i quarti. I bergamaschi hanno superato il Genoa con un netto 4-0, mentre la formazione di Chivu ha travolto il Venezia per 5-1. Molto più sofferto il passaggio del turno dei partenopei, ai rigori contro il Cagliari.
Oggi altre due partite, mentre le ultime due per chiudere il programma degli ottavi andranno in scena a gennaio. Apre il derby tra i campioni in carica del Bologna e il Parma, per poi arrivare a Lazio-Milan in serata.
Articoli correlati
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Marco Conterio La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...
Le più lette
1 La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Juve, un ko dietro l'altro: rottura del menisco per Gatti. Lui e Vlahovic si operano: "See you soon"
Coppa Italia, il tabellone: Juventus-Atalanta il primo quarto di finale in attesa delle sfide di gennaio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile