Genoa, Vasquez: "De Rossi ha tanta energia. Inter? Non vedo l'ora di scendere in campo"

Tre punti che potrebbero essere una svolta al campionato. Lo afferma Johan Vasquez ai taccuini dell'edizione genovese de La Repubblica. Il capitano del Genoa ha commentato il successo di Udine di lunedì scorso, importantissimo per abbandonare le zone basse della classifica: "Una vittoria così a Udine non è mai facile e ci dà tanto, soprattutto adesso che avremo tre partite toste, con Inter e Atalanta al Ferraris e poi la Roma. Siamo più tranquilli ma allo stesso ancora consapevoli di non aver fatto niente e ora dobbiamo pensare a fare punti in casa".

E domenica sera al "Ferraris" arriverà l'Inter di Cristian Chivu reduce dalla sconfitta in Champions League contro il Liverpool e senza Acerbi e Calhanoglu usciti anzitempo dal match perché infortunati: "Escono loro ma entrano altri due ugualmente forti - ha voluto comunque sottolineare il capitano rossoblù -. Ma io non vedo l’ora di essere al Ferraris, il nostro stadio, dopo questa vittoria di Udine".

In panchina è arrivato Daniele De Rossi con cui il Grifone sembra aver davvero cambiato passo: "Confesso che ero un po’ nervoso quando l’abbiamo conosciuto. Ma è una persona con tanta energia, una persona che ti dà tanta motivazione. Uguale a come era da calciatore. Ha grinta, non molla mai. È perfetto per il Genoa".