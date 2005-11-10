"Lasciatelo tranquillo. La 10 a Messi e basta, bisogna ritirarla". Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato così del dibattito attorno alla possibilità di dare la maglia numero 10 dell’Argentina a Nico Paz, dopo l’addio di Lionel Messi alla Seleccion.

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita con il Cagliari, l’allenatore spagnolo ha poi parlato dell’importanza per i suoi giocatori, in primis Da Cunha e lo stesso Nico Paz, di andare in nazionale: "Sì, aiuta che vadano. Lucas non è troppo giovane, ha 25 anni, ma è esploso molto velocemente. All'inizio fai un po' di fatica. Ricordo Nico la prima volta in Nazionale, è tornato e contro il Parma era morto, stava camminando in campo anche se aveva segnato.

Si vedeva che non era lui. Ora si gestiscono meglio. Lucas non mi aspettavo giocasse così tanto. Per lui è tutto nuovo. Zidane che dice questo di te, sei il numero 6 della Francia. Ora fortuna che hai giocato domenica e hai potuto riposare. Perrone ha fatto 2 assist, prima volta da 90 minuti e torna: è la prima volta. Sono dinamiche che dobbiamo gestire e conoscere".