Nella sua intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio, l'ex tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha parlato anche della sua esperienza sulla panchina nerazzurra: “All'Inter avevamo maggiori possibilità di spesa, anche perché Zhang voleva interrompere l'egemonia della Juventus. Abbiamo preso giocatori importanti, come Lukaku e Barella, che abbiamo pagato 30 milioni e che è diventato una colonna portante della squadra. Sono calciatori sui quali hai investito e che, in alcuni casi, hai poi potuto rivendere a cifre anche doppie. Quando leggo che un calciatore racconta che ho cambiato il suo modo di giocare, ti senti ripagato anche di alcune situazioni sulle quali magari non eri d'accordo. Sentire un calciatore dire: «Il mister mi ha cambiato completamente il modo di pensare e di vivere il calcio. Prima ero, in poche parole, un gregario; oggi so che posso determinare una partita», è una grande soddisfazione”.

Parole poi anche sull'acquisto di Kante al Chelsea: "Quando ero andato a parlare con il direttore sportivo, Michael Emenalo, gli avevo chiesto due centrocampisti: Kanté e Wanyama. Mi disse che Wanyama era già stato preso dal Tottenham, mentre Kanté potevamo acquistarlo dal Leicester. Aggiunse che era contento che gli avessi chiesto proprio quel giocatore. Organizzo quindi un incontro con Kanté. Lo avevo visto diverse volte: è un calciatore straordinario, uno di quelli con cui sembra di giocare in dodici o tredici. Ha sempre il sorriso, non sente la fatica, non si ferma mai. Quando lo incontro, entra prima il suo agente e poi arriva lui, quasi in punta di piedi. Kanté non è altissimo: mi ritrovo davanti un ragazzo con il sorriso. In quel momento penso: «Me lo aspettavo più alto». Mi auguro di non aver sbagliato calciatore, perché in Premier League sono tutti molto strutturati fisicamente.

È un dubbio che mi dura un minuto, poi ci parlo e capisco che stiamo prendendo uno dei giocatori più forti che abbia mai allenato. Era anche una persona particolare, molto umile. Tutto quello che guadagnava lo condivideva con la famiglia. Un ragazzo eccezionale. Prendiamo anche Batshuayi come alternativa a Diego Costa. Nonostante questo, vinciamo subito la Premier League. Il calcio è in continua evoluzione e noi dobbiamo evolverci, soprattutto se vogliamo rimanere ai massimi livelli. Le aspettative sono alte e io ho l'obbligo di continuare a migliorare".