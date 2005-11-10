Dopo la sosta per le Nazionali, domani riparte la Serie A con la dodicesima giornata. Via alle 15:00 dove al Sinigaglia si gioca la sfida tra il Como e Cagliari.

Per l'occasione il tecnico dei lariani Cesc Fabregas ha diramato la lista dei ventiquattro calciatori che prenderanno parte al match. Torna Chalobah dopo un mese dall’infortunio e - come segnalato da Fabregas - fuori Addai e Diao, ancora lungodegenti Jesus Rodriguez e Kean. Presenti, infine, i Primavera Papaccioli e Fustini

Como-Cagliari, i convocati di Fabregas

Portieri - Butez, Vigorito, Sanchez.

Difensori - Kempf, Valle, Jacobo Ramon, Dossena, Kaiki, Goldaniga, Couto, Smolcic, Chalobah.

Centrocampisti - Perrone, Milla, Da Cunha, Caqueret, Nico Paz, Lahdo, Baturina, Ricci, Liberali, Papaccioli.

Attaccanti - Douvikas, Fustini.