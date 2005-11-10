L'Argentina e gli argentini sono sempre sulla bocca di tutti. Ci si interroga sul dopo Messi, sui talenti che giocano in Italia e sui campioni che da tempo sono protagonisti in serie A. Ne abbiamo parlato con Mario Alberto Santana, argentino ora allenatore e che in Italia ha giocato una ventina d'anni (con sette presenze nella Albiceleste).

Domanda a bruciapelo: chi per il dopo Messi tra Nico Paz e Mastantuono?

"In questo momento Nico Paz è un po' più avanti, sta giocando da tempo con regolarità nel Como e sta dimostrando le sue qualità. Ma Mastantuono è in continua crescita e non ha ancora fatto vedere tutto il suo valore. L'Argentina deve tenersi stretti questi calciatori e farli progredire sempre di più"

Lautaro intanto resta il simbolo dell'Inter..

"Mi chiedo cosa si possa aggiungere su di lui. E' un giocatore spettacolare, è il capitano nerazzurro e non molla mai nulla…".

Dybala tornerà ad essere determinante?

"Ha avuto tanti problemi fisici però quando gioca fa vedere sempre cose eccezionali. Quando si parla di questi calciatori va evidenziato il lavoro che si fa in Argentina. I campioni arrivano e al di là delle qualità naturali un motivo ci sarà".

Per restare sulla Roma, Soulè le piace?

"E' un gran giocatore e secondo me lo sta dimostrando. Conosco bene Gasperini (lo ha avuto al Genoa, ndr) e ora alla Roma lo farà crescere come uomo e calciatore. Gasp gli farà molto bene".