Gianluca Di Marzio è formalmente anche ds: "Ho soddisfatto un mio desiderio personale"
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Gaetano Mocciaro
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autore Gaetano Mocciaro
09.11.2026 21:45Serie A
Il noto giornalista esperto di calciomercato aveva superato a luglio l'esame a Coverciano. E da oggi può essere tesserato da un club come direttore sportivo
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Gianluca Di Marzio è ufficialmente un direttore sportivo. Ne dà comunicazione il noto giornalista attraverso i propri canali social:
"Numero 3192. Per me, non è solo un numero ma un sogno che si realizza: dopo aver superato l'esame di Coverciano a Luglio, da oggi potrei formalmente essere tesserato da un club come direttore sportivo. Forse non succederà mai, magari un giorno capiterà un'opportunità irrinunciabile, di sicuro ho soddisfatto un mio desiderio personale, una possibile nuova sfida da affrontare".
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