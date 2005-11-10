Serie A, i migliori 5 attaccanti dopo 11 giornate: Kvernadze perde la corona

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Serie A, i migliori 5 attaccanti dopo 11 giornate: Kvernadze perde la coronaFocus TMW
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 21:53Serie A
autore Gaetano Mocciaro
09.11.2026 21:53Serie A
Il georgiano scende dal primo al quinto posto e la vetta passa a Paulo Dybala che però non gioca dall'11 ottobre. Salgono Raimondo e Thuram
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Stravolta la classifica di rendimento degli attaccanti di Serie A dopo 11 giornate. Kvernadze perde la vetta e scivola al 5° posto. Dybala passa al comando pur non giocando dall'11 ottobre, avendo congelato la sua altissima media voto. Guadagnano due posizioni Raimondo e Thuram, ne perde due Varela. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro che ne hanno giocato almeno la metà.
1. Paulo Dybala (Roma) 6.92 (6)
2. Antonio Raimondo (Frosinone) 6.80 (10)
3. Marcus Thuram (Inter) 6.80 (10)
4. Gustavo Varela (Monza) 6.80 (10)
5. Giorgi Kvernadze (Frosinone) 6.77 (11)
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