Serie A, i migliori 5 attaccanti dopo 11 giornate: Kvernadze perde la corona

Stravolta la classifica di rendimento degli attaccanti di Serie A dopo 11 giornate. Kvernadze perde la vetta e scivola al 5° posto. Dybala passa al comando pur non giocando dall'11 ottobre, avendo congelato la sua altissima media voto. Guadagnano due posizioni Raimondo e Thuram, ne perde due Varela. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro che ne hanno giocato almeno la metà.

1. Paulo Dybala (Roma) 6.92 (6)

2. Antonio Raimondo (Frosinone) 6.80 (10)

3. Marcus Thuram (Inter) 6.80 (10)

4. Gustavo Varela (Monza) 6.80 (10)

5. Giorgi Kvernadze (Frosinone) 6.77 (11)