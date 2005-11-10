Serie A, i migliori 5 centrocampisti dopo 11 giornate: si rivede Alphadjo Cisse

Focus TMW
Serie A, i migliori 5 centrocampisti dopo 11 giornate: si rivede Alphadjo CisseFocus TMW
autore
Gaetano Mocciaro
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 21:38Serie A
autore Gaetano Mocciaro
09.11.2026 21:38Serie A
Il trequartista del Milan con la rete segnata al Genoa torna in classifica, piazzandosi dietro al compagno di squadra Diego Moreira
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Diego Moreira resta al comando della classifica dei migliori centrocampisti di Serie A per rendimento. Torna in graduatoria Alphadjo Cisse che balza al secondo posto. Perdono una posizione Kone e Rabiot mentre esce Nico Paz. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro che ne hanno giocato almeno la metà.
1. Diego Moreira (Milan) 7.21 (7)
2. Alphadjo Cisse (Milan) 6.92 (6)
3. Ismael Koné (Roma) 6.79 (7)
4. Adrien Rabiot (Milan) 6.78 (9)
5. Giacomo Calò (Frosinone) 6.77 (11)
Altre notizie Serie A
Oggi
22:23 Serie AFocus TMW
Focus TMWSerie A, la Top 20 dopo 11 giornate: il Milan si prende 2/3 del podio. Roma, la più rappresentata
22:15 Serie ATMW
TMWGolden Boy a Cubarsì, Palmieri: "Il Barcellona sia d'esempio. Premio meritatissimo"
22:08 Serie AFocus TMW
Focus TMWSerie A, i migliori 5 italiani dopo 11 giornate: irrompe Alphadjo Cisse direttamente al 1° posto
21:53 Serie AFocus TMW
Focus TMWSerie A, i migliori 5 attaccanti dopo 11 giornate: Kvernadze perde la corona
21:45 Serie A
Gianluca Di Marzio è formalmente anche ds: "Ho soddisfatto un mio desiderio personale"
21:38 Serie AFocus TMW
Focus TMWSerie A, i migliori 5 centrocampisti dopo 11 giornate: si rivede Alphadjo Cisse