D’Aversa nuovo allenatore del Sassuolo. Bonny resta a Milano: le top news delle 22

Il Sassuolo ha il suo nuovo allenatore. Domani Roberto D’Aversa firmerà il suo contratto con il club neroverde fino a giugno con opzione. In sostanza manca solo l’annuncio ufficiale visto che gli accordi verbali sono stati tutti raggiunti nel tardo pomeriggio. Insomma D’Aversa è pronto a cominciare questa sua nuova avventura dopo l’esperienza molto positiva nel finale della scorsa stagione alla guida del Torino. Il tecnico si metterà subito a lavoro nelle prossime ore cercando di sfruttare al meglio questa sosta, anche se diversi giocatori saranno impegnati con le rispettive Nazionali. Il compito di D’Aversa non è comunque semplice anche perché dovrà subito far ripartire una squadra reduce da un solo punto nelle ultime 6 partite e con tante reti al passivo. Alla ripresa del campionato i neroverdi se la dovranno vedere con il Genoa al Mapei. Un calendario che nelle successive 4 partite prevede 3 scontri salvezza. Dopo il match con i rossoblù a Reggio Emilia arriverà il Napoli poi tre partite fondamentali in chiave salvezza nell’ordine contro Venezia e Lecce in trasferta e Parma in casa. Insomma il Sassuolo è chiamato subito ad una reazione con D’Aversa nuovo allenatore.

Inter, Bonny resta a Milano. La conferma della Costa d'Avorio

La Federazione calcistica della Costa d'Avorio ha ufficializzato il forfeit di Ange-Yoan Bonny per i match contro il Gambia validi per la qualificazione alla prossima Coppa d'Africa. Al suo posto ci sarà Oumar Diakité, attaccante dello Sturm Graz. L'ex Parma, dunque, resterà a Milano per risolvere il problema muscolare accusato nella sfida di campionato contro il Como giocata ieri sera. Trovabiglietti"La FIF augura ad Ange-Yoan Bonny una pronta guarigione e dà il bentornato in nazionale a Oumar Diakité", si legge in calce alla nota diramata in questi minuti.

Chivu torna a Parma: "Questa città merita palcoscenici importanti"

Nella giornata di lunedì 9 novembre si è tenuta a Parma, presso il Teatro Regio, la 48^ edizione del Premio Internazionale Sport Civiltà, uno degli appuntamenti più significativi della tradizione sportiva e culturale della città emiliana. Premiato anche Cristian Chivu, ex allenatore dei ducali e ora titolare della panchina dell'Inter: "Tornare a Parma è un’emozione pura, per tutto quello che abbiamo vissuto insieme. Mi sono fatto mia questa città per la responsabilità e per quello che volevo dare. Volevo ringraziare a modo mio, essere professionista e professionale per cercare di dare tutto me stesso raggiungere l’obiettivo. Una città come Parma e una squadra come il Parma merita dei palcoscenici importanti”.