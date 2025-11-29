Gianni Balzarini: "Se Verratti aprisse alla Juventus non troverebbe la porta chiusa"

Gianni Balzarini ai microfoni di Radio Bianconera. Nel corso di Rassegna Stramba, il giornalista ha parlato del mercato della Juve: "Suggestione Verratti. Serve un centrocampista di transizione.

Ora non si può andare su un profilo con cui programmare. Bisogna abituare la squadra a giocare con un regista puro.

Il centrocampista gioca attualmente nell'Al-Duhail e percepisce uno stipendio di 30 milioni annui, dunque sarebbe questo il vero scoglio.

L'Al-Duhail Sports Club è una società calcistica qatariota con sede a Doha. Milita nella Qatar Stars League, la massima serie del campionato qatariota di calcio.

Peraltro l'ex Psg dovrebbe rinunciare ai 30 milioni annui che percepisce ora, affinché possa sbarcare alla Continassa. Colmerebbe una lacuna della sua carriera, non aver mai giocato in Serie A.

La Juve è la sua squadra del cuore.

Se fossi in lui, un pensierino ce lo farei. Se lui aprisse, la Juve probabilmente lo terrebbe in considerazione.

Locatelli? Non è tagliato fuori dal discorso, tornerebbe a fare la mezzala".

Su Miretti: "Provarlo davanti alla difesa, ok, ma sarebbe comunque un tentativo. Bisogna capire se si vuole rischiare di non qualificarsi per la Champions.

E' lo stesso discorso dell'attacco tra Vlahovic e Openda-David. Spalletti sta facendo un lavoro molto profondo e ha bisogno di tempo. Se l'anno prossimo gli dai 2/3 innesti, ti fa puntare allo scudetto da subito".

Sul percorso Juve: "Periodo importante fino a fine anno".