Nations League, Olanda da record: 7-0 alla Grecia. Reijnders show, Svizzera promossa

Serata ricca di gol e verdetti in Nations League. Nella Lega A l'Olanda travolge la Grecia con un clamoroso 7-0 e ipoteca il passaggio ai quarti di finale. Grande protagonista Tijjani Reijnders, autore di una tripletta nel primo tempo, mentre Malen completa la festa. La Germania batte la Serbia ma resta dietro agli Oranje e agli ellenici per gli scontri diretti: decisiva sarà l'ultima giornata, con la squadra di Klopp chiamata ad affrontare proprio l'Olanda.

Svizzera e Slovacchia festeggiano, Islanda scatenata

Nella Lega B la Svizzera conquista la promozione in Lega A grazie allo 0-0 in Slovenia. La Scozia resta in corsa per il secondo posto dopo il successo per 2-1 sulla Macedonia del Nord firmato McGinn. In Lega C festa anche per la Slovacchia, promossa nonostante il pareggio per 2-2 contro le Far Oer. Spettacolare l'Islanda, che travolge la Bulgaria per 5-0 con la tripletta di Gudjohnsen. Vittorie anche per Estonia e Moldavia, in Lega D sorridono Azerbaigian e Andorra.

I risultati

Lega A

Olanda- Grecia 7-0: 6' Summerville, 12', 18' e 33' Reijnders, 40' e 59' Timber, 61' Malen

Serbia- Germania 0-3: 3' aut. Babic, 14' Wirtz, 50' Gruda, 56' Babic (S)

Lega B

Scozia - Macedonia del Nord 2-1: 54' e 74' rig. McGinn (S), 57' Rastoder (M)

Slovenia - Svizzera 0-0

Lega C

Bulgaria - Islanda 0-5: 17' rig., 68' e 79' Gudjohnsen, 21' Oskarsson, 52' aut. Tsenov

Lussemburgo - Estonia 0-1: 42' Paskotsi

Slovacchia - Faeroerne 2-2: 17' Prekop, 30' rig. Davidsen (F), 48' Samuelsen (F), 74' Haraslin

Moldavia-Kazakistan 2-1: 39' e 77' Popescu (M), 51' Chesnokov (K)

Lega D

Andorra - Gibilterra 2-0: 24' Lopez, 35' Rosas

Liechtenstein - Azerbaigian 0-1: 26' Emreli