Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 novembre

ROMA, TUTTI I NOMI NELLA LISTA DEGLI ESTERNI. INTER SU ROBINSON E TRATTA IL RINNOVO DI BASTONI. LE ULTIME SU GINEITIS E KVERNADZE. DROBNIC RINNOVA CON IL PARMA

Endrick ma non solo. La Roma tiene molti tavoli aperti per gennaio anche se il brasiliano rimane chiaramente il principale obiettivo. I giallorossi ci lavorano da questa estate e nonostante il Real Madrid continui a ribadire che non partirà nella sessione invernale, i segnali di radiomercato vanno in un’altra direzione. Ed è per questo che il direttore sportivo Tony D’Amico tiene vivi i contatti con l’entourage del giocatore. L’operazione sarebbe molto costosa ma la Roma ha messo in preventivo anche questo, sapendo che il suo arrivo potrebbe dare la spinta decisiva per lottare fino in fondo per lo scudetto. Esistono però le alternative e allora facciamo il punto della situazione. L’ultimo nome che è entrato nell’agenda è Keny Arroyo, esterno offensivo ecuadoriano, classe 2006, attualmente in forza al Cruzeiro, che nel 2025 lo ha acquistato dal Besiktas. Ha un contratto fino al 31 dicembre 2029, una clausola rescissoria altissima ma con un’offerta da 45 milioni potrebbe anche partire. Un altro profilo che piace e non poco è l’ex Atletico Madrid Samuel Lino, che gioca nel Flamengo. Anche questa un’operazione molto costosa. La Roma stava pensando ad un’offerta da 25 milioni di euro ma il club brasiliano su queste basi non intende trattare. Ovviamente tra i profili monitorati rimane Kvernadze del Frosinone protagonista di un grande avvio di stagione. Nel suo contratto c’è una clausola di rescissione di 4 milioni valida per l’estate. La Roma però ha bisogno subito di un rinforzo e quindi sta valutando se fare una proposta impossibile da rifiutare alla società gialloblù,. Gittens del Chelsea resta tra i preferiti ma le riflessioni riguardano anche le sue condizioni fisiche. Sempre da tenere presente anche Lewelling dello Stoccarda, che i giallorossi aveva quasi preso nell’ultimo giorno del mercato estivo.

L'Inter sta monitorando diversi giovani calciatori per il futuro. Uno di questi è Jay Robinson, attaccante del Monza che sta facendo molto bene nel suo primo spezzone di Serie A. È in prestito - secco - dal Southampton e ha una valutazione intorno ai dieci milioni di euro. Non è escluso che ci possa essere l'intenzione di sopravanzare i concorrenti cercando di trovare un accordo con il club inglese, salvo poi lasciarlo ancora in prestito per qualche mese, fino alla scadenza del prestito, in Brianza. Nei giorni scorsi intanto ci sono stati contatti preliminari fra l'Inter e Alessandro Bastoni per il possibile rinnovo contrattuale. Il difensore centrale ha ventisette anni e può essere a uno degli ultimi contratti della carriera - forse non è ancora l'ultimo - dunque non ha intenzione di recedere dalla sua posizione contrattuale attuale, intorno ai 6 milioni di euro, anzi. L'accordo contrattuale che vige in questo momento non è poi molto lungo, anzi. Perché a gennaio ci sarà solamente un anno e mezzo per regolamentare la situazione, anche se Bastoni negli ultimi anni ha sempre detto di volere rimanere all'Inter e diventare una bandiera, anche quando c'erano squadre importanti come il Bayern Monaco a chiedere quale fosse la sua situazione. È evidente quindi che la volontà non sia cambiata e che non ci sia l'intenzione di cambiare a ogni costo, ma servirà una proposta all'altezza. Se è vero che sono stati prospettati interessamenti, dall'altro lato non ci sono ancora colloqui intercorsi con squadre che potrebbero essere protagoniste nel prossimo futuro, come il Barcellona. È chiaro che più ci si avvicina alla scadenza, più il coltello dalla parte del manico è per il calciatore, comunque richiestissimo dalle big negli scorsi anni.

Riflessioni in corso in casa del Torino su Gvidas Gineitis. Il centrocampista in estate è stato ad un passo dal lasciare i granata per accasarsi al Celtic, che ha presentato due offerte differenti al Toro. Entrambe però sono state ritenute insufficienti dal club. Ci sarà un ritorno del club scozzese in inverno? Possibile, ma al momento il giocatore sembra essere rimasto leggermente scottato da quanto accaduto in estate. Nonostante il tecnico del Celtic Martin O'Neill caldeggiasse il suo arrivo, dal lato societario (del Celtic) non hanno fatto uno sforzo per venire incontro al Torino per colmare il non impossibile gap economico. Insomma, è sembrato che il club non lo volesse per davvero. Nel frattempo Gineitis è diventato importante anche per Ignazio Abate, che difficilmente fa a meno di lui. Fra il Torino e l'entourage del giocatore ci sono stati i primi contatti per parlare del da farsi nel prossimo mercato. Il lituano ha rinnovato l'ultima volta un anno fa, legandosi al club fino al 2029 con opzione per una ulteriore stagione. Possibile comunque che per una offerta di circa 8-10 milioni il Torino lo lasci partire. Da capire se, in caso di effettivo ritorno da parte del Celtic con una simile somma, il giocatore possa essere ancora convinto dall'unirsi alla squadra scozzese. E se, nel frattempo, altre squadre si faranno avanti per lui.

La Juventus si è inserita con decisione nella corsa per Gustavo Varela. I bianconeri vogliono dire la loro per il giovane attaccante portoghese del Monza che piace anche al Napoli e a diversi top club europei come Arsenal, Tottenham e Barcellona. L'operazione per gennaio appare complessa poiché il club brianzolo intende trattenerlo per la salvezza e valuta il cartellino tra i 30 e i 35 milioni di euro in vista della sessione estiva. Il fattore chiave per il futuro del giocatore sarà la qualità del progetto sportivo proposto. Nel frattempo, l'attaccante resta concentrato unicamente sul Monza e sulla Nazionale portoghese.

"Con Kvernadze ci stiamo lavorando, succede con i rinnovi e le clausole e sono fiduciose che possiamo mettere le cose a posto. Può avere un futuro di buon livello, deve migliorare, ma fisicamente è un top". Renzo Castagnini, direttore sportivo del Frosinone, al Forum di redazione di TuttoMercatoWeb (che potete trovare qui in versione integrale) ha spiegato qual è la situazione di Giorgi Kvernadze, attaccante georgiano che ha avuto un impatto straordinario con la Serie A. Il Frosinone ha intenzione di prolungargli l'accordo, ritoccandolo verso l'alto. Normale dopo le ottime prestazioni in questo principio di stagione, anche perché per ora guadagna 200 mila euro, un'inezia per un club di Serie A. Così la proposta per il prolungamento può toccare il milione di euro all'anno, per solleticarne il palato ed evitare uno scippo che potrebbe arrivare, ma non a gennaio. In questo momento all'interno del contratto di Kvernadze c'è una clausola risolutoria da 4 milioni di euro. Bassissima, ma che può essere attivata solamente a giugno. C'è tempo dunque per cercare un prolungamento che cancelli questa possibilità, lasciando al Frosinone più agio dal punto di vista delle trattative. Resta da capire se pure il calciatore sia d'accordo.

Il Parma ha rinnovato il contratto di Dominik Drobnic, centrale sloveno classe 2007 che è diventato rapidamente una risorsa importante per Cuesta e Gilardino: "Ci sono percorsi che raccontano più di una semplice crescita sportiva. Quello di Dominik Drobnič con il Parma è uno di questi. Arrivato nel 2023 dal NK Bravo, il difensore sloveno ha compiuto passo dopo passo il proprio percorso in gialloblu, dall'Under 17 alla Primavera, fino a conquistare un posto nella rosa della Prima Squadra. Un cammino impreziosito, nella scorsa stagione sportiva, dalla finale del Campionato Primavera 1 e dal riconoscimento individuale come miglior difensore della stagione. Oggi questo percorso si lega ancora più fortemente al futuro: Parma Calcio 1913 è lieto infatti di annunciare il rinnovo del contratto di Dominik Drobnič sino al 30 giugno 2030. Classe 2007, mancino, Drobnič ha già assaporato il calcio dei grandi, debuttando in Serie A nello scorso mese di agosto. Sono finora sei le presenze nella massima serie, a cui si aggiunge quella in Coppa Italia. Una firma che racchiude il valore del tempo, del lavoro e della fiducia. Perché dietro ogni giovane talento c'è un percorso da accompagnare e una storia da raccontare. Il Parma sceglie di continuare a scriverla insieme a Dominik, confermando la propria attenzione verso i giovani e la volontà di investire su chi, giorno dopo giorno, scegliere di voler crescere con i colori e i valori del Parma addosso".

NUOVA ERA AL MANCHESTER UNITED: POCHETTINO È IL NUOVO ALLENATORE. REBUS FUTURO PER BRUNO FERNANDES. IL LENS ANNUNCIA DIGARD IN PANCHINA

Mauricio Pochettino è ufficialmente il nuovo allenatore del Manchester United. Il tecnico argentino ha firmato fino all'estate del 2029 ed entrerà in carica ufficialmente dal 18 novembre per succedere a Michael Carrick. È arrivato anche l'annuncio da parte del club inglese con tutti i dettagli, dopo la firma arrivata nelle scorse ore: "Mauricio Pochettino ha accettato di diventare il nuovo allenatore della prima squadra maschile del Manchester United a partire dal 18 novembre. Il club ha raggiunto un accordo con la Federcalcio statunitense (U.S. Soccer Federation) affinché Mauricio e il suo staff vengano liberati al termine dei loro impegni con la Nazionale maschile degli Stati Uniti".

Restando in casa Red Devils, il futuro di Bruno Fernandes al Manchester United appare sempre più incerto. Il portoghese ha rifiutato una seconda offerta di rinnovo contrattuale proposta dalla società, con il suo attuale accordo in scadenza al termine della stagione in corso, quindi al 30 giugno 2026. Il 32enne aveva già respinto una prima proposta formulata durante la scorsa estate, momento in cui erano stati avviati i colloqui tra le parti. Nonostante i due rifiuti consecutivi, la dirigenza del Manchester United non intende interrompere i negoziati e mantiene l'obiettivo di trattenere il giocatore. Il club inglese dispone comunque di un'opzione che gli permette di estendere unilateralmente il contratto per un'ulteriore stagione, una clausola che impedirebbe a Bruno Fernandes di trattare liberamente con altri club esteri a partire dal mese di gennaio per un eventuale trasferimento a parametro zero.

L'Athletic Club ha annunciato di aver prolungato il contratto di un giovane talento del vivaio che ha già fatto capolino in prima squadra nella passata stagione. Si tratta del fantasista classe 2006 Adrian Perez. In Francia, invece, il Lens ha ufficializzato la nomina di Didier Digard come nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico francese ha firmato un contratto fino a giugno 2028 e raccoglie l'eredità di Yannick Cahuzac alla guida dei Sang et Or. La società ha spiegato di aver seguito il consueto processo decisionale, coordinato dal presidente Joseph Oughourlian, valutando diversi candidati (Sage e Regragui su tutti) prima di individuare in Digard il profilo ideale. Il Lens ha sottolineato come la scelta sia maturata attraverso un'attenta analisi interna, al di là delle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni.