Lazio, 22 rinviati a giudizio per minacce a Lotito. C'è anche l'ex patron dell'Ascoli

Claudio Lotito e la Lazio tornano al centro delle cronache giudiziarie. La Procura di Romaha disposto la citazione diretta a giudizio di 22 persone nell'ambito dell'inchiesta sulle presunte minacce, molestie e campagne diffamatorie rivolte al presidente biancoceleste. Gli episodi contestati si riferiscono principalmente al periodo compreso tra il 2023 e il 2024. Lotito figura come persona offesa nel procedimento, per il quale è stata fissata l'udienza predibattimentale per l'8 febbraio 2027.

Le ipotesi di reato, a seconda delle singole posizioni, comprendono minacce, istigazione a delinquere, diffamazione aggravata, molestie e trattamento illecito di dati personali.

714 telefonate, anche nelle ore notturne.

Uno degli aspetti più significativi dell'inchiesta riguarda le ripetute chiamate ricevute dal presidente della Lazio sul proprio telefono. Secondo quanto ricostruito da Il Resto del Carlino sulla base degli atti dell'indagine, la Procura contesta complessivamente 714 telefonate riconducibili a 17 persone. Le chiamate sarebbero state effettuate per mesi, anche durante la notte, con l'obiettivo di provocare turbamento e disagio a Lotito. Non tutte conterrebbero minacce esplicite, ma in alcune circostanze sarebbero state annunciate gravi conseguenze qualora il presidente non avesse lasciato la guida della società.

Tra gli episodi contestati figura anche un'email inviata nell'agosto 2023, nella quale Lotito veniva minacciato con parole particolarmente pesanti: "Prima o poi ci libereremo di te". In un'altra telefonata, secondo l'accusa, sarebbe stato addirittura evocato il rapimento del figlio del presidente biancoceleste.

Nel procedimento anche l'ex patron dell'Ascoli Pulcinelli.

Tra le 22 persone citate a giudizio compare anche Massimo Pulcinelli, ex proprietario dell'Ascoli. Secondo la ricostruzione della Procura, nel giugno 2024 avrebbe diffuso in una chat Telegram il numero di telefono personale di Lotito, senza il suo consenso, invitando pubblicamente gli altri partecipanti a contattarlo per arrecargli disturbo. Nei suoi confronti vengono contestati il trattamento illecito di dati personali e l'istigazione a delinquere.

L'inchiesta comprende inoltre alcune pubblicazioni sui social network e contenuti diffamatori comparsi online. Tra questi, post nei quali veniva auspicato un intervento contro Lotito e articoli caratterizzati da espressioni fortemente offensive nei confronti del presidente della Lazio.

Adesso la vicenda passerà all'esame dell'autorità giudiziaria. L'appuntamento dell'8 febbraio 2027 rappresenterà il prossimo passaggio del procedimento, nel quale dovranno essere esaminate le singole contestazioni e le eventuali responsabilità dei 22 soggetti coinvolti.