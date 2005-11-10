Roma, una settimana al Parma: Dybala, Svilar e Mancini vedono il ritorno in campo

Nonostante la sosta per le nazionali, può ufficialmente partire il countdown per Parma-Roma. Tra una settimana esatta, sabato 21 novembre alle ore 18:00, i giallorossi saranno ospiti del Parma allo Stadio Ennio Tardini, in una sfida importante per continuare l’ottimo cammino percorso fin qui in campionato.

Roma, le ultime da Trigoria: tre big vedono il Parma

In vista della gara in Emilia-Romagna, crescono le possibilità per Gian Piero Gasperini di ritrovare tre pedine fondamentali: Paulo Dybala, Mile Svilar e Gianluca Mancini. I tre sono ormai sulla via del recupero e, nella seduta di ieri, hanno svolto parte dell'allenamento insieme al resto del gruppo. Un segnale incoraggiante in vista della prossima settimana, quando l'obiettivo sarà tornare a lavorare a pieno regime per mettersi a disposizione del tecnico. Situazione diversa, invece, per Pierluigi Gollini, che ha svolto un programma di allenamento differenziato a causa del fastidio alla schiena che lo ha costretto a saltare le gare contro Manchester United e Sassuolo.

Roma, ora tre giorni di riposo: ripresa degli allenamenti fissata per martedì

Dopo la seduta di ieri, Gasperini ha concesso alcuni giorni di riposo alla squadra. La Roma tornerà ad allenarsi nel pomeriggio di martedì 17 novembre per riprendere la preparazione in vista della trasferta contro la squadra di Alberto Gilardino. E lì si inizierà a fare sul serio.