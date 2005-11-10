Ospite negli studi tv dell'emittente legata al portale ottopagine.it, l'esterno del Benevento Pietro Beruatto ha fatto il punto della situazione sulla squadra sannita, che si prepara alla sfida alla Sampdoria, di cui il calciatore è ex.

"Affrontiamo una formazione che viene da un periodo positivo, costruita per fare bene e con calciatori forti. Sarà una gara tosta e Marassi rappresenterà il loro dodicesimo uomo in campo - ha detto, dopo aver svelato che sarà per lui una gara emozionante -. Dobbiamo continuare a fare ciò che stiamo facendo, sapendo che le avversarie ci studiano e sanno che a volte ci sbilanciamo un po' troppo: è un aspetto sul quale lavoriamo, cercheremo di non commettere gli stessi errori. Anche perché sarà una gara soprattutto di atteggiamento":

Non manca poi una nota a Luca D'Angelo, tecnico dei liguri che il calciatore ha avuto nella sua esperienza a Pisa ("conosce benissimo la categoria, si vede già l’impronta che ha dato alla sua squadra"), e neppure un commento ad Antonio Floro Flores: "Ci divertiamo molto con il gioco del mister, e credo che si veda anche in campo. E credo anche si riesca a far divertire anche chi ci guarda".