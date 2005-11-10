Antonio Floro Flores premiato come miglior allenatore del Girone C di Serie C nel corso del Gran Galà del Calcio svoltosi ad Arezzo, ha parlato così dal palco dopo aver ricevuto il premio: "Più che allenatore, mi sento un apprendista allenatore, sto ancora sognando, non mi aspettavo tutto quello che è successo, e vorrei ringraziare per il premio.

Cosa dobbiamo aspettarci da questo Benevento? La salvezza è il primo obiettivo, unitamente alla crescita dei ragazzi, poi vedremo strada facendo quello che sarà il nostro percorso. Ci stiamo però divertendo, i ragazzi hanno un cuore enorme, e senza di loro sarebbe stato più difficile".