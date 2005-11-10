Il gol davanti a tutto: 73 in 65 partite nel 2025/26, oltre 450 in carriera. Numeri da Harry Kane

Il gol davanti a tutto: 73 in 65 partite nel 2025/26, oltre 450 in carriera. Numeri da Harry KaneTMW
Simone Lorini
Il gol davanti a tutto: Harry Kane è stato incoronato ieri come il calciatore più forte della stagione 2025/26, un'annata storica per lui e per il Bayern Monaco, viste le 61 reti in 51 presenze, con l'inizio del ciclo Kompany e il successo in Bundesliga, oltre ad una ottima campagna europea, conclusasi in semifinale contro il PSG, poi vincitore.
Ed il Pallone d'Oro, un trionfo individuale meritato per chi di trionfi ne ha vissuti davvero pochi per il campione che è stato e che è: la scelta di vivere gran parte della carriera con la maglia del Tottenham lo ha sicuramente penalizzato, la maledizione che sembra seguire la Nazionale inglese ha fatto il resto. Eppure, con entrambe le maglie, Kane è sempre stato decisivo, di più anzi, un trascinatore. Con lui in campo l'Inghilterra ha ottenuto un terzo e un quarto posto al Mondiale, che rimangono i migliori risultati dei Tre Leoni dal successo del 1966, con le due finali all'Europeo perse contro Italia e Spagna che sono forse i più grandi rimpianti della sua carriera. E quindi, il premio di France Football gli restituisce un po' di quanto immeritatamente non ha potuto cogliere con i club.
2010/11 – Leyton Orient: 18 pres – 5 gol
Nazionale: 0
2011/12 – Millwall: 27 pres – 9 gol + Tottenham 6 pres – 1 gol
Nazionale: 0
2012/13 – Norwich/Leicester/Tottenham: ~21 pres – 2 gol
Nazionale: 0
Tottenham Hotspur
2013/14: 19 pres – 4 gol – 2 assist
Nazionale: 0
2014/15: 51 pres – 31 gol – 5 assist
Nazionale 2015: 3 gol
2015/16: 50 pres – 28 gol – 2 assist
Nazionale 2016: 2 gol
2016/17: 38 pres – 35 gol – 7 assist
Nazionale 2017: 7 gol
2017/18: 48 pres – 41 gol – 4 assist
Nazionale 2018: 8 gol
2018/19: 40 pres – 24 gol – 6 assist
Nazionale 2019: 12 gol
2019/20: 34 pres – 24 gol – 2 assist
Nazionale 2020: 0 gol
2020/21: 49 pres – 33 gol – 17 assist
Nazionale 2021: 16 gol
2021/22: 50 pres – 27 gol – 10 assist
Nazionale 2022: 5 gol
2022/23: 49 pres – 32 gol – 5 assist
Nazionale 2023: 9 gol
Bayern Monaco
2023/24: 45 pres – 44 gol – 12 assist
Nazionale 2024: 7 gol
2024/25: 51 pres – 41 gol – 13 assist
Nazionale 2025: 9 gol
2025/26: 51 pres – 61 gol – 7 assist
Nazionale 2026: 13 gol
2026/27:12 pres – 10 gol – 7 assist
Nazionale 2026: 13 gol