Il gol davanti a tutto: 73 in 65 partite nel 2025/26, oltre 450 in carriera. Numeri da Harry Kane

Il gol davanti a tutto: Harry Kane è stato incoronato ieri come il calciatore più forte della stagione 2025/26, un'annata storica per lui e per il Bayern Monaco, viste le 61 reti in 51 presenze, con l'inizio del ciclo Kompany e il successo in Bundesliga, oltre ad una ottima campagna europea, conclusasi in semifinale contro il PSG, poi vincitore.

Ed il Pallone d'Oro, un trionfo individuale meritato per chi di trionfi ne ha vissuti davvero pochi per il campione che è stato e che è: la scelta di vivere gran parte della carriera con la maglia del Tottenham lo ha sicuramente penalizzato, la maledizione che sembra seguire la Nazionale inglese ha fatto il resto. Eppure, con entrambe le maglie, Kane è sempre stato decisivo, di più anzi, un trascinatore. Con lui in campo l'Inghilterra ha ottenuto un terzo e un quarto posto al Mondiale, che rimangono i migliori risultati dei Tre Leoni dal successo del 1966, con le due finali all'Europeo perse contro Italia e Spagna che sono forse i più grandi rimpianti della sua carriera. E quindi, il premio di France Football gli restituisce un po' di quanto immeritatamente non ha potuto cogliere con i club.

2010/11 – Leyton Orient: 18 pres – 5 gol

Nazionale: 0

2011/12 – Millwall: 27 pres – 9 gol + Tottenham 6 pres – 1 gol

Nazionale: 0

2012/13 – Norwich/Leicester/Tottenham: ~21 pres – 2 gol

Nazionale: 0

Tottenham Hotspur

2013/14: 19 pres – 4 gol – 2 assist

Nazionale: 0

2014/15: 51 pres – 31 gol – 5 assist

Nazionale 2015: 3 gol

2015/16: 50 pres – 28 gol – 2 assist

Nazionale 2016: 2 gol

2016/17: 38 pres – 35 gol – 7 assist

Nazionale 2017: 7 gol

2017/18: 48 pres – 41 gol – 4 assist

Nazionale 2018: 8 gol

2018/19: 40 pres – 24 gol – 6 assist

Nazionale 2019: 12 gol

2019/20: 34 pres – 24 gol – 2 assist

Nazionale 2020: 0 gol

2020/21: 49 pres – 33 gol – 17 assist

Nazionale 2021: 16 gol

2021/22: 50 pres – 27 gol – 10 assist

Nazionale 2022: 5 gol

2022/23: 49 pres – 32 gol – 5 assist

Nazionale 2023: 9 gol

Bayern Monaco

2023/24: 45 pres – 44 gol – 12 assist

Nazionale 2024: 7 gol

2024/25: 51 pres – 41 gol – 13 assist

Nazionale 2025: 9 gol

2025/26: 51 pres – 61 gol – 7 assist

Nazionale 2026: 13 gol

2026/27:12 pres – 10 gol – 7 assist

Nazionale 2026: 13 gol