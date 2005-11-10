Halloween con Guida per il derby di Milano: i precedenti con Milan e Inter

Halloween a San Siro con Marco Guida. Sarà l’arbitro della sezione di Torre Annunziata a dirigere Milan-Inter sabato sera e per il fischietto campano non sarà certo una novità. Quello di domani sarà infatti il sesto derby di Milano della sua carriera, considerando campionato e Coppa Italia. Il primo risale al novembre 2014, quando Milan e Inter pareggiarono 1-1. Tre anni più tardi Guida diresse il quarto di finale di Coppa Italia deciso ai supplementari da Patrick Cutrone in favore dei rossoneri. Poi arrivarono due derby consecutivi nella stagione 2018/19: l’Inter vinse 1-0 all’andata con il gol di Mauro Icardi nel recupero e 3-2 al ritorno. L’ultimo precedente è invece del 5 febbraio 2022, quando il Milan ribaltò l’Inter vincendo 2-1 con la doppietta di Olivier Giroud dopo il vantaggio nerazzurro di Perisic.

I numeri di Guida con Milan e Inter

Il bilancio dei cinque derby precedenti è quindi perfettamente equilibrato: due vittorie del Milan, due dell’Inter e un pareggio, considerando anche la sfida di Coppa Italia terminata ai supplementari. Limitandosi al campionato, Guida ha diretto quattro stracittadine: due successi nerazzurri, uno rossonero e un pareggio. Anche i numeri complessivi con le due squadre raccontano di un arbitro che le conosce molto bene. Prima della gara di sabato, Guida ha diretto il Milan 41 volte, con un bilancio di 20 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte. Sono invece 33 gli incroci con l’Inter: 17 vittorie nerazzurre, 10 pareggi e sei sconfitte. In questo campionato non aveva, invece, ancora arbitrato nessuna delle due.

Nella lunga storia tra Guida e le milanesi non sono mancati neppure episodi discussi. Il più famoso riguarda Torino-Inter del marzo 2022, quando non venne assegnato ai granata un evidente rigore per l’intervento di Ranocchia su Belotti: un errore successivamente riconosciuto anche dai vertici arbitrali, con responsabilità condivise tra Guida e il VAR Massa. Nel 2023 fece discutere anche Inter-Bologna e la trattenuta di Lautaro Martinez su Ferguson nell’area nerazzurra. Sabato, Guida torna a dirigere un derby a più di quattro anni dall’ultima volta e lo farà con Mazzoleni al VAR e Camplone come AVAR.