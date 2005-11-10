Montenegro, 4-1 al Cipro: Osmajic e doppio Krstovic. Problemi per Adzic: sostituito

Nel corso dell'incontro vinto per 4-1 dal Montenegro di Mirko Vucinic contro il Cipro, si è registrato un problema fisico per Vasilije Adzic. Il centrocampista in forza al Sassuolo è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco già al 39' del primo tempo, in seguito a uno scontro di gioco che gli era valso anche un'ammonizione.

Subito dopo il contrasto, il calciatore si è toccato il ginocchio, spingendo lo staff tecnico della selezione nazionale a procedere immediatamente con la sostituzione. L'entità esatta dell'infortunio non è ancora stata definita e si attendono dunque i controlli di rito per capire se sia stato solo un fastidio.

Doppietta per Krstovic, gol di Osmajic

Sul fronte del campo, la gara ha visto protagonisti anche altri due calciatori militanti nel campionato italiano, entrambi decisivi per il risultato finale. Ad aprire le marcature ci ha pensato l'attaccante del Genoa, Milutin Osmajic, andato a segno già al 5' del primo tempo. Nella ripresa si è invece messo in evidenza il centravanti dell'Atalanta, Nikola Krstovic, autore di una doppietta realizzata al 67' e all'80' minuto di gioco.