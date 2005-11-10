Vasilije Adzic in estate ha lasciato la Juventus in prestito per 500mila euro, ripartendo dal Sassuolo, che nell'accordo ha inserito anche un diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro, con i bianconeri che si sono tutelati a sua volta, inserendo una contro-opzione a 13,7. Il montenegrino classe 2006 reclamava spazio dopo aver solo fatto intravedere il suo talento e così a Reggio Emilia con Alberto Aquilani ha trovato l'ambiente che sembrava essere ideale per lui.

Un inizio da top player

Le prime 6 partite della stagione che ha disputato tra Coppa Italia e Serie A lo hanno visto segnare 4 gol e fornire 1 assist, punendo anche proprio la Juventus, sua ex e forse futura squadra di appartenenza. Il livello raggiunto gli aveva permesso anche di essere convocato in Nazionale, dove aveva dato un altro saggio delle sue qualità: 2 gol in 4 gare, che avevano portato così il totale a 6 centri e 1 assist in 10 match. Neanche nei sogni poteva immaginarsi di meglio.

Da più di un mese è "scomparso"

Le aspettative su Adzic sono cresciute, la pressione è aumentate e, malgrado fosse chiaro a tutti che non potesse tenere questi rimi a lungo, i tifosi e non solo hanno iniziato a pretendere quel qualcosa in più che non è riuscito a dare. Dalla sfida dell'11 novembre contro il Milan a oggi, il centrocampista offensivo è sceso in campo 6 volte, di cui 4 con il Sassuolo e 2 con il Montenegro, non lasciando mai il segno. E così nella crisi neroverde, che ha portato all'esonero di Aquilani, lui è finito ai margini, partendo solo in 3 occasioni da titolare e non entrando nemmeno contro Frosinone e Lazio. Con D'Aversa pure lui dovrà mandare un segnale.