“Niente dura, niente dura, e questo lo sai. Però non ti ci abitui mai”. Parafrasando il poeta, in casa Fiorentina il tempo sembra aver presentato il conto anche a una delle sue certezze più solide: David De Gea. La crisi dello spagnolo continua a tenere banco, alimentando interrogativi che fino a qualche tempo fa sarebbero sembrati impensabili. Paolo Vanoli ha provato più volte a blindarlo, ribadendo la centralità del portiere nello spogliatoio e assicurando che il suo posto non fosse minimamente in discussione. Eppure, le prestazioni raccontano una storia diversa. De Gea sembra essersi progressivamente smarrito, avviluppatosi a quel viale del tramonto al quale, prima o poi, tutti i calciatori si trovano davanti. E a dirlo sono i freddi numeri: seconda peggior difesa con 25 gol subiti, 17,3 di xG (un -7,7 dove solo il Sassuolo fa peggio con -7,9), -3,31 di xGOT (il dato peggiore della Serie A), parate al 59,7% (solo Turati fa peggio tra i portieri con almeno tre presenze). Uno scenario che a Firenze non può lasciare indifferenti e che avrebbe già spinto Fabio Paratici a interrogarsi sulle possibili mosse per il futuro.

Martinelli, ora o mai più

L’ipotesi più accreditata vede come portiere del futuro il giovane canterano Tommaso Martinelli. Dopo anni da eterno wannabe, potrebbe essere arrivato il momento in cui al classe 2006 venga concessa la sua chance. L’anno scorso fu uno dei protagonisti della cavalcata alla salvezza della Sampdoria e questa stagione si sta confermando tra i portieri più interessanti di tutta la Serie B con la maglia dell’Avellino. Appena undici gol presi dagli irpini, terza miglior difesa del campionato, con una percentuale di parate per Martinelli che sfiora il 76% e un xGOT da +0,77. L’estremo difensore fiorentino sta mostrando di avere anche tantissima duttilità, abile con il pallone tra i piedi (49% di precisione nei rilanci lunghi, dato migliore di tutta la Serie B) e nell’uscire dai pali (10 interventi fuori area ad allontanare il pallone, dato tra i più alti in Serie B).

Paratici si guarda attorno

Fabio Paratici continua comunque a guardarsi attorno pronto a cogliere ogni opportunità che gli si possa parare davanti. Santiago Beltran del River Plate piace e ha un costo contenuto, visto il contratto in scadenza del dicembre del 2027. Il timore però è che un portiere proveniente dall’Argentina necessiti di un periodo di doveroso adattamento ed è per questo che il ds viola non perde di vista neanche il mercato italiano, dove Elia Caprile resta un profilo apprezzato. Paratici avrà comunque diversi mesi di tempo per sciogliere il rebus portiere, dal momento in cui De Gea non sarà (quasi) certamente messo in discussione a gennaio.