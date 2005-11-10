Chi viene e chi potrebbe non esserci. Il Genoa prosegue la preparazione al "Signorini" di Pegli in vista della trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Domenica pomeriggio al Mapei Stadium i rossoblù torneranno in campo con l'obiettivo di mettersi alle spalle la sconfitta casalinga contro il Milan al cospetto di una squadra sì ferita ma reduce da un cambio in panchina con l'arrivo di Roberto D'Aversa. Daniele De Rossi, dopo settimane dove doveva fare la conta degli assenti, può avere a disposizione una rosa di giocatori quasi al completo.

Rientrato anche Ostigard, oggi Vasquez

Dalle Nazionali infatti ieri ha fatto rientro Leo Ostigard che si è regolarmente allenato con il gruppo. Il centrale norvegese sarà al proprio posto davanti a Bijlow così come lo sarà anche Johan Vasquez. Il capitano del Grifone è tornato a Genova nella serata di ieri e oggi farà il primo allenamento con il gruppo. Ciò nonostante sarà comunque presente così come ha fatto le altre volte.

Frendrup sempre più in dubbio

Chi invece rischia di non essere a disposizione è Morten Frendrup. Il centrocampista danese si è ancora allenato a parte e sembra non aver recuperato dalla distorsione alla caviglia rimediata a Lecce. Il 32 rossoblù resta ancora in dubbio per la sfida in terra emiliana e, salvo colpi di scena dell'ultima ora, dovrebbe essere l'unico indisponibile per domenica.