Mister Paolo Vanoli, tornato alla Fiorentina dopo l'inaspettato esonero di Fabio Grosso a inizio stagione, ha concesso una lunga intervista a Cronache di Spogliatoio per ripercorrere le tappe della sua prima e poi seconda avventura a tinte viola. Di seguito un'anticipazione pubblicata sui social.

L'anticipazione dell'intervista a Vanoli

Sull'estate travagliata per la mancata conferma: "Mia moglie mi ha detto che quest'estate sembrava che stessi per morire da un giorno all'altro, per come me la sono vissuta. Non lo nascondo, c'è stata la forte delusione di non poter portare avanti qualcosa che mi ero meritato sul campo. Però ho sempre detto che, quando cambiano le società ed entrano persone nuove, questa è una scelta societaria. Nonostante stessi male, ho sempre accettato le decisioni".

Sulle vacanze estive: "Ho fatto delle vacanze forzate. Per fortuna ho una compagnia di matti che me l'ha un po' fatta passare".

Sul ritorno alla Fiorentina: "È stata veramente una sorpresa inaspettata e, al contempo, ho avuto il grandissimo entusiasmo di poter portare avanti qualcosa di bello. Sono tornato perché credo in questo nuovo progetto che la proprietà e il direttore stanno costruendo".

Sul rapporto con Firenze: "Quest'anno mi sono promesso di vivere di più Firenze. L'anno sorso vivevo al Viola Park visto quello che dovevamo raggiungere, ma ora voglio godermela di più. Firenze è bella, è una città incredibile. Il tifoso viola è maniacale, ma ti spinge sempre".

Sull'obiettivo di Vanoli: "Vorrei riuscire a regalare qualche altra gioia oppure mettere delle basi in prospettiva futura per vedere una grande Fiorentina".

Sulla vita a Firenze e il rapporto coi tifosi: "L'altro giorno sono stato al cinema a vedere il film su Bove, che è stato toccante. I tifosi? Mi ricordano anche le sostituzioni (ride, ndr)".