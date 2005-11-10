La Juventus guarda alla ripresa dei giochi in campionato, anche se forse l’occhio della dirigenza è più che altro proiettato a gennaio e all’inizio del calciomercato, che in realtà sarà il 28 dicembre. C’è un chiodo fisso che il board bianconero condivide con il tecnico Luciano Spalletti e tutta l’intenzione di intervenire, al netto della delicata fase economica che si sta vivendo nella società.

Il punto sulla ricerca del centravanti

La prima scelta di Carnevali e Massara sarebbe Folarin Balogun, ma ad oggi il centravanti del Monaco appare praticamente irraggiungibile. Un’idea porterebbe al ritorno in Italia e in Serie A di Mateo Retegui: il problema, nel caso dell’oriundo, risiede però nel pesantissimo contratto da lui firmato con l’Al Qadsiah che complica le potenziali trattative con club del nostro campionato, a meno di una ferma volontà di ridursi lo stipendio. Attenzione allora, oltre al 'solito' Gustavo Varela del Monza, alla pista Alexander Sorloth che può riaprirsi, anche in virtù degli ottimi rapporti con l’Atletico Madrid e della possibilità di inserire di nuovo nel discorso Nico Gonzalez. In uscita, potrebbe essere ceduto in prestito il giovane Jeff Ekhator.

Pjanic ‘conferma’ Alajbegovic alla Juve

Confermate poi le notizie date qui su TMW nei giorni scorsi: Kerim Alajbegovic non valuta addii a gennaio. L’ha detto l’ex bianconero Miralem Pjanic, consulente e amico di famiglia: “In futuro ha in testa di diventare un giocatore molto importante nella Juventus ma sta facendo già grande cose e deve sfruttare questo momento. Non c’è dualismo con Kenan, sono giocatori forti che vogliono e possono giocare insieme. Lo spazio si troverà”.