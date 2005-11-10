Atalanta-Inter è una gara importante sia per i milanesi che soprattutto per i bergamaschi, considerando la voglia di affrontare al meglio un big match per risalire la china. Match scontato? Assolutamente no, seppur i pronostici vedano i Campioni d’Italia favoriti, ma il campo può comunque dettare delle sorprese visto che giocare a Bergamo non è sempre una passeggiata. Esattamente come è stato nel lontano 2013/2014, stagione nella quale fece la differenza una punta trascinatrice (esattamente come ai giorni nostri).

Una partita non scontata

29 ottobre 2013, l’Atalanta di Stefano Colantuono ospita in casa l’Inter di Mazzarri in una situazione importante di classifica: i bergamaschi sono ottavi grazie al loro fattore casa determinante, non si parla ancora di Europa, ma la classifica è comunque soddisfacente seppur gli altri nerazzurri (quelli milanesi) siano sulla carta più forti rispetto ai padroni di casa.

Denis risponde a Alvarez

I bergamaschi partono bene tanto che sfiorano il gol all’inizio con un colpo di testa di Canini salvato sulla linea, ma è l’Inter a passare subito in vantaggio dopo 16 minuti grazie ad Alvarez. Tuttavia l’Atalanta non si arrende e dopo nove minuti trova il pareggio con un perfetto assist di Moralez per la testa di Denis e arriva l’1-1 bergamasco.

Partita combattuta

Nella ripresa è l’Inter a provare a tenere banco per trovare la via della vittoria seppur i nerazzurri ribattano colpo su colpo: Consigli respinge una conclusione di Cambiasso, dall’altra l’ex Livaja impegna Carrizo. Nel finale addirittura entrambe sfiorano la vittoria: prima Icardi colpisce il palo, poi in un calcio d’angolo tra batti e ribatti Yepes si trova a tu per tu con il portiere interista, ma il difensore calcia troppo centrale non segnando il 2-1. Finisce così il match con un punto a testa nella quale l’Atalanta ha dimostrato (al netto dei rischi) quanto sia importante il fattore casa.