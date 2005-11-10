Il giorno dopo la firma per l’acquisizione dei terreni sui quali sarà edificato il terreno sportivo, nel comune di Qualiano, il Napoli si divide tra notizie di campo e di mercato, dovendo fare i conti con un nuovo infortunio e allo stesso tempo chiarendo a tutte le realtà interessate, per primo il PSV, quanto servirà per avere Kevin De Bruyne nel calciomercato di gennaio.

Meret torna nel 2027

Iniziando dalla notizia meno incoraggiante, rischia seriamente di essere finito il 2026 di Alex Meret. Il portiere si è procurato una frattura nella zona lombare, all’altezza della quinta vertebra, nel corso dell’allenamento. Lo ha fatto sapere direttamente il Napoli: “Meret, in seguito a un trauma subìto in allenamento, si è sottoposto a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una frattura della quinta vertebra lombare. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo”.

De Bruyne costa 7 miioni

Continua il chiacchiericcio attorno alla partenza in inverno di Kevin de Bruyne, che appare sempre più probabile. Tanto che, dopo aver già detto no a una prima proposta arrivata da Eindhoven, da 2 milioni di euro, il club del presidente De Laurentiis e del DS Manna ha fatto sapere al PSV che per avere il campione belga ne serviranno almeno 7. Altrimenti dovranno attendere giugno, quando potranno prenderlo a costo zero.