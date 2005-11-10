L’FC Südtirol rinnova il proprio impegno nella promozione dei valori del rispetto, della dignità e della responsabilità sociale attraverso una serie di iniziative di sensibilizzazione in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre mercoledì 25 novembre. Le attività, promosse anche in collaborazione con le istituzioni del territorio, accompagneranno la sfida contro la Cremonese, in programma sabato 21 novembre allo Stadio Druso di Bolzano.

L’impegno dell’FC Südtirol si affianca alla campagna provinciale “Südtirol steht auf” (“L’Alto Adige si alza in piedi”), presentata martedì 17 novembre presso Palazzo Widmann a Bolzano, alla presenza, tra gli altri, del presidente biancorosso Gerhard Comper: «Come società sportiva di riferimento in Alto Adige, è particolarmente importante sostenere temi come questo e, nell’ambito della nostra attività, contribuire a sensibilizzare la società attraverso iniziative mirate».

L’iniziativa si propone di richiamare l’attenzione della collettività su una problematica di profonda rilevanza sociale, promuovendo una presa di coscienza condivisa e incoraggiando una partecipazione attiva nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere.

In tale contesto, lo Stadio Druso diventerà uno spazio di sensibilizzazione attraverso una serie di azioni simboliche. Durante l’intervallo del match contro la formazione lombarda, in collaborazione con il Comitato provinciale per le comunicazioni e la Commissione provinciale per le pari opportunità, saranno portati sul terreno di gioco tre striscioni recanti il messaggio “Insieme contro la violenza sulle donne”, declinato nelle tre lingue ufficiali della provincia.

La campagna “Südtirol steht auf” troverà ulteriore visibilità attraverso la distribuzione di materiale informativo sui seggiolini dello stadio. Analogamente, all’ingresso dell’Alperia Business Club sarà posizionata una panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, accompagnata da opuscoli dedicati alla sensibilizzazione sul tema.

L’impegno della società biancorossa si declinerà, inoltre, attraverso ulteriori iniziative di sensibilizzazione, a iniziare dall’adesione a “Posto occupato”, campagna destinata a trovare continuità anche oltre la ricorrenza del 25 novembre. A partire dall’incontro in questione, infatti, un posto sugli spalti dello Stadio Druso rimarrà simbolicamente sempre vuoto in occasione di ogni successiva partita interna della stagione 2026-2027. Un’assenza dal profondo valore simbolico, concepita per ricordare le donne vittime di violenza e richiamare l’attenzione sulle conseguenze che questa lascia nelle vite individuali, negli affetti e nel tessuto sociale.

Il coinvolgimento della società biancorossa si estenderà anche ai protagonisti della prima squadra attraverso “Io ci metto la faccia”, progetto al quale hanno aderito Fabian Tait, Simone Davi, Andrea Giorgini, Alessandro Plizzari e Lorenzo Anghelè. I cinque calciatori hanno prestato il proprio volto alla campagna, contribuendo alla realizzazione di ritratti che saranno esposti all’esterno dell’impianto di Viale Trieste.

Nel corso della partita, i messaggi di sensibilizzazione saranno ulteriormente amplificati attraverso annunci diffusi dall’impianto audio dello Stadio Druso, con l’obiettivo di coinvolgere direttamente il pubblico presente e richiamare l’attenzione sulla necessità di contrastare ogni forma di violenza contro le donne.